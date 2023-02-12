مصرع ربة منزل صدمتها سيارة في طريق «مصر - اسكندرية» الزراعي بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها قبل قليل، أثناء عبورها طريق «مصر - اسكندرية» الزراعي بنطاق مركز أبو حمص في محافظة البحيرة، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع ربة منزل في حادث بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد مصرع ربة منزل أثناء عبورها طريق «مصر - اسكندرية» الزراعي أمام قرية دسونس أم دينار بنطاق دائرة مركز أبو حمص؛ بعد أن صدمتها سيارة.

الانتقال إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة ربة منزل تدعى «ياسمين. خ. ع »، 50 سنة، مقيم بقرية دسونس أم دينار، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبو حمص العام، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.