كم باقي على شهر رمضان 2023؟.. اعرف الموعد المنتظر

سؤال وحيد على ألسنة غالبية الشعوب العربية والمسلمين في جميع أنحاء العالم، كم باقي على شهر رمضان 2023؟.. حيث ينتظر الجميع الشهر المبارك باشتياق كبير ولهفة، كما هو الحال في هذه الأيام من كل عام.

كم باقي على شهر رمضان 2023؟

ومع اقتراب الشهر المبارك، تتزايد الأسئلة أكثر عن كم باقي على شهر رمضان 2023؟، وهو ما تكشفه الحسابات الفلكية، وتجيب عنه لجميع المسلمين في أنحاء العالم.

ويكون تحديد حلول شهر رمضان رسميا من خلال الرؤية الشرعية لظهوره، وذلك في الأيام الأخيرة من شهر شعبان، وهو ما يضع إجابة لتساؤل كم باقي على شهر رمضان 2023؟.

اعرف كم باقي على شهر رمضان 2023؟

ومع حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 بتوقيت القاهرة المحلي من مساء يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هجرية، يحل شهر رمضان المبارك بنفحاته العطرة، ولكن يتم تأكيد موعد بداية الشهر الكريم بشكل رسمي عقب استطلاع الهلال، عن طريق دار الإفتاء المصرية.

وبالتالي من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم الأربعاء 22 أو الخميس 23 مارس 2023، بحسب استطلاع هلال رمضان، ومن هنا فالإجابة على تساؤل كم باقي على شهر رمضان 2023؟، تكون 38 يوما.