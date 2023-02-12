انخفاض كبير في أسعار الزيت والدقيق والسكر بمعارض «أهلا رمضان»

انخفضت أسعار الزيت والدقيق والسكر، في مختلف معارض أهلا رمضان 2023 بجميع المحافظات، بعدما طرحت وزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية، واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة، فضلا عن افتتاح العديد من معارض السلع بأسعار مخفضة، ما يُزيد من المنافسة بين التجار الذين خفضوا الأسعار ليتمكنوا من بيع كميات أكبر.

وتستعرض «الوطن» أسعار الزيت، والدقيق، والسكر، في مختلف معارض أهلا رمضان 2023 في جميع المحافظات، والتي وصلت نسبة التخفيضات عليها إلى أكثر من 30%، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2023

وجاءت أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان 2023 كالتالي:

سعر زيت عافية 3 لترات.. 100 جنيه.

سعر زيت رويال 3 لترات.. 142 جنيهًا.

سعر زيت سلايت 2 لتر.. 90 جنيهًا.

سعر زيت تبارك.. 125 جنيهًا.

سعر زيت قطفة لتر.. 55 جنيهًا.

سعر زيت عافية ذرة.. 125 جنيهًا.

سعر زيت سولو لتر.. 50 جنيهًا.

سعر زيت شهد.. 57 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا.

سعر زيت الهنادي 2.5 لتر.. 100 جنيه.

سعر زيت ميسور.. 55 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا.

سعر زيت الجودة.. 50 جنيهًا بدلًا من 55 جنيهًا.

سعر زيت عافية 3 لتر.. 135 جنيهًا.

سعر زيت صولو.. 48 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا.

سعر زيت كوجينا 3 لترات.. بلغ 100 جنيه.

سعر زيت مورينا.. 35 جنيهًا.

سعر زيت قطفة 3 لترات.. 135 جنيهًا.

سعر زيت قطفة 2 لتر.. 97 جنيهًا.

سعر زيت عافية لتر.. 63 جنيهًا.

سعر زيت أصيل 2 لتر.. 93 جنيهًا.

سعر زيت كريستال 2 لتر وربع.. 170 جنيهًا.

زيت طعام خليط 800 جرام.. تتراوح بين 34 و35 جنيهًا.

زيت خليط 1 لتر.. تتراوح بين 47 و49 جنيهًا.

أسعار الدقيق في معارض أهلا رمضان 2023

دقيق فاخر معبأ الكيلو.. 17 جنيهًا.

دقيق فاخر مستورد.. 18 جنيهًا بدلًا من 20.

دقيق فاخر.. 17 جنيهًا بدلًا من 19.

أسعار السكر بمعارض أهلًا رمضان 2023

وفيما يخص أسعار السكر في معرض أهلا رمضان 2023، فقد تراوح سعر كيلو السكر الأبيض بين 14.5 و16 جنيهًا.

أسعار الأرز في معارض أهلا رمضان 2023

وجاءت أسعار الأرز في معارض أهلا رمضان 2023 كالتالي:

سعر كيلو الأرز المعبأ كسر 5%.. 15 جنيهًا.

أرز معبأ عريض الحبة.. 14.5 جنيهًا للكيلو.

شكارة أرز عريض الحبة كسر 3% وزن 5 كيلوجرامات.. 90 جنيهًا.