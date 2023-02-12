«المهن الموسيقية» تمنع أحمد رمضان سكرتيرها السابق من مزاولة المهنة لمدة عام

قررت نقابة المهن الموسيقية، وقف أحمد رمضان سكرتير عام النقابة السابق عن العمل لمدة عام، بناء على قرار مجلس التأديب الصادر اليوم، إثر تحويله للتحقيق الذي أثبت إدانته فيما منسوب إليه، ما استدعى معاقبته.

قرار مجلس التأديب بنقابة المهن الموسيقية

وجاء ذلك في بيان للنقابة منذ قليل، لحسم الجدل المثار لدى بعض أعضاء الجمعية العمومية لـ«المهن الموسيقية».

وكانت قرارات النقابة كالتالي: «قرار مجلس التأديب ضد المحال للتحقيق أحمد رمضان بتاريخ 12/ 2/ 2023 بمقر نقابة المهن الموسيقية، صدر قرار مجلس التأديب رقم 1 لسنة 2023، والمشكل طبقا لنصوص القانون 35 لسنة 1978 وضوابطه القانونية، قرارا لحسم جدلاً كان مثارا لدى بعض أعضاء الجمعية العمومية لنقابه المهن الموسيقية».

وأضاف البيان: «وبعد إبداء كل الدفوع والدفاع من المحال للتأديب أحمد رمضان أحمد شعبان، أصدر مجلس التأديب قرارا حسم فيه إدانة المحال إلى التأديب، بمعاقبته بمنعه من مزاولة المهنة لمده عام، وما يترتب على ذلك من أثار طبقا لنص المادتين 61 و62 من القانون المشار إليه، التي توجب على عضو النقابة، أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة على النحو الوارد في أسباب وحيثيات قرار مجلس التأديب، ومعاقبته بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام».

وأوضح البيان: «وبصدور قرار التأديب تغيرت صفة المحال إلى المعاقب تأديبيا، ومن ثم فالأثار المترتبة على ذلك طبقا للقانون، أنه لا يجوز للمعاقب تأديبيا مزاولة المهنة طوال مدة المنع، وكذا يحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو العامل، ويحذر عليه حضور الجمعيات العمومية وغير العمومية، وممارسة أى أعمال نقابية، وإذا زاول أي عمل خلال فترة العقوبة، يتم شطب اسمه نهائيا من الجداول بالنقابة».

ثبوت الاتهامات الموجهة إليه

واختتم البيان: «وتجلى القرار في أوضح صوره بما لا يدع مجالا للشك، ثبوت كل الاتهامات التي وجهت إلى المعاقب تأديبيا، وثبت يقينا في حقه جميع ما أسند إليه من مخالفات تستوجب العقوبة التاديبية.. وعليه لزم التوضيح لأعضاء الجمعية العمومية، حتى لا يظل الأمر متروكا للهوى والغموض».