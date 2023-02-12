انطلاق قناة «الوثائقية» 19 فبراير.. تعرف على التردد

تنطلق قناة «الوثائقية»، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الثامنة مساء 19 فبراير المقبل، على تردد: 12303، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي / H، إذ يفصل الجمهور 7 أيام فقط على بداية بثها.

وبثت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «برومو» جديد للقناة الوثائقية، وتطرق لعدد من الموضوعات التي ستتناولها الأفلام الوثائقية، المقرر لها أن تُبث عبر القناة الجديدة، والمتعلقة بالعديد من المجالات؛ أبرزها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

وكتب الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «مبروك لمصر.. مبروك للشركة المتحدة.. مبروك للأعزاء أحمد الدريني وشريف سعيد.. عملاق جديد يعلن عن قدومه.. الوثائقية.. الوثيقة كما ترويها مصر».