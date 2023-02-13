مشروعات حياة كريمة في سوهاج تصل إلى نسب إنجاز 100%.. خدمات تنموية

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، جهودها في تدشين المشروعات التنموية والخدمية داخل محافظات مصر المختلفة للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي والأفراد، خاصة في المحافظات التي تعاني نقص الخدمات.

وفي محافظة سوهاج قدمت حياة كريمة عددا من المشروعات بقرية التل الزوكي، في القطاع الطبي، حيث تم إنشاء وحدة طب الأسرة، فضلا عن مشروعات الصرف الصحي، وتحسين مكتب بريد التل الزوكي، وتدشين ترعة الدوك والانتهاء من عمارات سكن كريم اللي سيتم تسليمها قريبا.

وجاءت مشروعات حياة كريمة في قرية التل الزوكي التابعة لمركز طما بنسب إنجاز كالتالي:

مشروعات حياة كريمة في سوهاج

- مدرسة التل الزوكي الثانوية الزراعية بنسب إنجاز بلغت 100%.

- مدرسة التل الزوكي للتعليم الأساسي بنسب إنجاز بلغت 100%.

- عمارات سكن كريم بنسب إنجاز بلغت 95%.

- وحدة طب الأسرة بنسب إنجاز بلغت 70%.

- الشبكات الأساسية والمطابق والفرعات بنسب إنجاز بلغت 100%.

- الوصلات المنزلية للصرف الصحي بنسب إنجاز بلغت 70%.

- محطة رفع الصرف الصحي بنسب إنجاز بلغت 58%.

- الأعمال الكهروميكانيكة للصرف الصحي بنسب إنجاز بلغت 60%.