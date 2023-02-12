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«حياة كريمة» تشارك في القمة العالمية للحكومات 2023 بالإمارات

كتب:

يسرا البسيوني
12:27 م | الأحد 12 فبراير 2023
حياة كريمة

حياة كريمة

تشارك مؤسسة حياة كريمة، في القمة العالمية للحكومات 2023، المقرر انعقادها في الإمارات العربية المتحدة من 13 - 15 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف مستقبل الحكومات».

القمة العالمية للحكومات 2023

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، في بيان صادر عنها، أن هذه القمة ستجمع تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.

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