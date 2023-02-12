رئيس جامعة برج العرب يخصص ساعة أسبوعيا لمقابلة الطلاب لسماع مشاكلهم

أعلن الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية في الإسكندرية عن تخصيص الجامعة لساعة واحدة يوم الأربعاء من كل أسبوع لمقابلة الطلاب لسماع مشاكلهم واستفساراتهم، ودعى الطلاب لتسجيل الشكاوي والمقترحات خلال هذا اللينك وسوف يتم تحديد المقابلات مع رئيس الجامعة من بعدها.

وجاء ذلك خلال جولة رئيس الجامعة لمتابعة سير العمل ولعملية التعليمية داخل الجامعة، وأشاد رئيس الجامعة خلال الجولة بحرص إدارة الجامعة علي تطبيق كافة الإجراءات اللازمة المنظمة لضمان حسن سير العمل والعملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني و توفير كافة السبل لتحقيق الهدوء و الراحة النفسية لطلاب الجامعة حفاظا علي أداء الطلاب اثناء الدراسة.

تفقد «الجوهري» المدرجات

ووفق بيان الجامعة، اليوم الأحد، تفقد «الجوهري» المدرجات والقاعات الخاصة بإلقاء المحاضرات، ومشاركة الطلاب استفساراتهم.

استئناف أعمال الدراسة أمس

واستأنفت جامعة برج العرب التكنولوجية، أمس السبت أعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.