نشأت الديهي: لن نسمح لأحد بتشويه موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القاهرة احتضنت اليوم مؤتمرا خاصا بالقدس، مشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك عبدالله ملك الأردن، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والكثير من القادة حضروا المؤتمر، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية في قلب كل مواطن عربي ومصري على وجه الخصوص، فملف القضية الفلسطينية هو الملف الأول في السياسة الخارجية المصرية، والاستراتيجية الأساسية للدولة المصرية.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الطفل في مصر يعلم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية هي الأساس وهي الأصل، معقبًا: «الطفل المصري بيتولد وهو عارف القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته».

لا مكان للمزايدة على موقف مصر

وتابع أنه لا مكان للمزايدة على موقف مصر رغم كل ما يدور وما يجري والأزمات العديدة في المنطقة، مضيفًا أن الدول العربية المقتدرة قادرة على مساعدة الأشقاء الفلسطينيين، خاصة في القدس، معقبًا: «عايزين عمل عربي ممنهج للحفاظ على الهوية القدس».

إسرائيل تعمل على تغيير هوية القدس

واستطرد أن إسرائيل تعمل على تغيير هوية القدس بشكل غير ملموس سواء من خلال الحفر تحت الأقصى أو باب المغاربة، معقبًا: «لن نسمح لأحد أن يحاول تشويه موقف مصر تجاه القضية المركزية الأولى وهي قضية فلسطين، وفي القلب منها القدس الشرف».