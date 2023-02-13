لجنة العفو الرئاسي: نتلقى طلبات المفرج عنهم لتأهيلهم وعودتهم للعمل

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن لجنة العفو الرئاسي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة تؤكد على استمرارها في تلقي طلبات العفو الخاصة بالمحبوسين احتياطيا ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء، وكافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

حل عقبات العمل بعد فترة الحبس

وأضاف عضو العفو الرئاسي في تصريح لـ«الوطن»، أن حل الموضوعات المتعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن فترة تواجد المفرج عنهم في الحبس، في مقدمة عمل اللجنة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كافة أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية.

دور اللجنة في فحص قوائم المفرج عنهم

وأشار إلى أن اللجنة تقوم بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم، وإذ تنتهز لجنة العفو هذه الفرصة للتأكيد على كامل احترامها وتقديرها للدعم الذي يقدمه السيد رئيس الجمهورية للجنة وعملها، ولفت إلى توجه اللجنة بالشكر والإمتنان للنائب العام ووزير الداخلية.