عضو لجنة العفو الرئاسي ينشر الصور الأولى للمفرج عنهم اليوم

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، خروج مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيا.

وقال عضو لجنة العفو: «مبروك لـ 35 أسرة مصرية، إخلاء سبيل 35 محبوسا احتياطيا، شعبنا يستحق أن يفرح، عقبال الباقيين».

أسماء المفرج عنهم

وجاءت أسماء المفرج عنهم، وفق المنشور من لجنة العفو الرئاسي كالآتي:

محمود سيد فاوی محمود

محمد حسين شلقامي عبد الرازق

السيد محمد باهي سليمان خليل

عمر عبد العزيز عمر مصيلحى

أحمد حرب راضي حرب

أيمن علي إبراهيم علي

بثينة طه بدوي حسن

خالد محمد محمود محمد إبراهيم

خميس جمعة عبد العاطي خميس

عبد السلام عبد الغني عبد السلام أحمد

عصام عبد الله محمود شحاتة

علي حسن توفيق حسن

محمد محمد عبد الرحمن موسى

مصطفى صلاح الدين محمود عبد الله

مصطفى محمود محمد عبد الباقي

مصطفی رمضان محمد عبد الحليم

أشرف محمد محمد إبراهيم

إيمان أحمد عاشور غزال

خالد عبد الباقي الشحات بدوي

سعيد محمد حسن الصعيدي

سيد رفعت السيد محمد

شعبان فتحى عبد المقصود مرجان

صالح محمد محمود أحمد

طارق أحمد محمد مصطفى

عصام محمد البحيرى السيد فرج الله

علي رمضان إبراهيم أحمد

علي محمود محمد سليمان

فريد فوزي علي منجد محمود

لوقا دميان غبريال عزيز

محمد بدر محمد فرغلي

محمد عماد عبد الرحمن عبد العزيز

ناصر أنور على عزب

وليد عكاشة إبراهيم محمود

خالد شحاته محمود محمد