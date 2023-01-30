النائب محمد عبدالعزيز: وزير الخارجية الأمريكي يشيد بعمل لجنة العفو الرئاسي

كشف النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك» عن إشادة وزارة الخارجية الأمريكية بعمل لجنة العفو الرئاسي.

وقال خلال المنشور، إن إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعمل لجنة العفو الرئاسي شهادة دولية مهمة؛ إذ أن خطوات لجنة العفو أصبحت تشاهدها وتقدرها جميع الجهات الدولية، وفي كل محفل ألتقي فيه أي مسؤول غربي أجد اهتماما كبيرا بعمل اللجنة وما قدمته من إنجازات؛ إذ ساهمت في الإفراج عن 1200 شاب.

تأهيل ودمج المفرج عنهم

وأضاف أنه بدأ عملا طموحا بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أجل تأهيل ودمج المفرج عنهم، ولم يكن كل ذلك لينجح لولا الدعم المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل لجنة العفو الرئاسي ولجهود إعادة الدمج والتأهيل: «ولذلك أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس وجميع الجهات المعنية بالدولة، التي تتعاون بكل إخلاص مع لجنة العفو، ونؤكد أننا سنستمر في عملنا بكل اجتهاد ونسأل الله دائما التوفيق».