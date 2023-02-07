رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

لجنة العفو الرئاسي تعلن الإفراج عن الصحفي محمد فوزي

كتب:

يسرا البسيوني
07:34 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
طارق العوضي

طارق العوضي

أعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، اليوم، عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، الإفراج عن الصحفي محمد فوزي، وذلك في إطار جهود لجنة العفو الرئاسي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي في وقت سابق، إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن 35 من المحبوسين احتياطيا، مؤكدة استمرار عملها في تجميع الطلبات التي تصلها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بفحص الحالات، ووفقاً للمحددات الموضوعة مُسبقا، فإن أعضاءها يتقدمون بخالص التحية لرئيس الجمهورية والنائب العام، ووزارة الداخلية، على جهودهم المُخلصة في هذا الملف، وتتطلع اللجنة إلى المزيد من الإفراجات خلال الفترة المُقبلة.

اقرأ المزيد:

عضو لجنة العفو الرئاسي ينشر الصور الأولى للمفرج عنهم اليوم

النائب محمد عبدالعزيز: وزير الخارجية الأمريكي يشيد بعمل لجنة العفو الرئاسي

لجنة العفو الرئاسي تكشف عدد المفرج عنهم.. وموعد انتهاء عملها

عضو لجنة العفو الرئاسي لـ قصواء الخلالي: ليس لنا علاقة بالقضايا الجنائية

طارق الخولي لـ قصواء الخلالي: عمل لجنة العفو الرئاسي قوة دفع لحالة الحوار الوطني

لجنة العفو الرئاسي تعلن خروج دفعة جديدة من المحبوسين
بقلم يسرا البسيوني