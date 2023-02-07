لجنة العفو الرئاسي تعلن الإفراج عن الصحفي محمد فوزي

أعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، اليوم، عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، الإفراج عن الصحفي محمد فوزي، وذلك في إطار جهود لجنة العفو الرئاسي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي في وقت سابق، إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن 35 من المحبوسين احتياطيا، مؤكدة استمرار عملها في تجميع الطلبات التي تصلها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بفحص الحالات، ووفقاً للمحددات الموضوعة مُسبقا، فإن أعضاءها يتقدمون بخالص التحية لرئيس الجمهورية والنائب العام، ووزارة الداخلية، على جهودهم المُخلصة في هذا الملف، وتتطلع اللجنة إلى المزيد من الإفراجات خلال الفترة المُقبلة.