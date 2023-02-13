تطعيم 555 ألف شخص بلقاح كورونا ضمن حملة «طرق الأبواب» في المنوفية

أكدت الدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن الأطقم الطبية في مبادرة «طرق الأبواب» للتطعيم بلقاح كورونا تواصل العمل في كل القرى والمدن على مستوي المحافظة، لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، موضحة أن المنوفية تعد الأولى بين المحافظات في نسبة تنفيذ المبادرة.

الموقف التنفيذي لمبادرة «طرق الأبواب» في المنوفية

وأضافت وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا ضمن مبادرة «طرق الأبواب»، والتي انطلقت في الفترة الأخيرة، أكثر من 555 ألف شخص في جميع مراكز وقرى المحافظة.

900 فرقة تشارك في المبادرة

وأوضحت، أن مبادرة «طرق الأبواب» بمحافظة المنوفية مستمرة خلال الأسبوعين المقبلين، من خلال 900 فرقة طبية متحركة بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستعمل الفرق الكبيرة على تطعيم الطلاب الذين يتخطى عمرهم 12 عاما في المدارس، وذلك بعد موافقة ولي الأمر.

ووجهت «خضر» الشكر للأطقم الطبية المشاركة في المبادرة، والتي تعمل كل يوم حتي في يوت الجمعة، من خلال حملات متنقلة بجوار المساجد والكنائس.