«التضامن» تنقذ سيدة مسنة بلا مأوى في شوارع المنوفية (صور)

نجخ فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الإجتماعي في محافظة المنوفية، في إنقاذ سيدة مسنة بلا مأوى بمركز أشمون، تفترش الرصيف، وجرى نقلها إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي للرعاية اللازمة.

بحث الاستغاثة فور تلقي شكوى بوجود سيدة في الشارع

وقال إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة المنوفية، إنه فور تلقي استغاثة بوجود سيدة مسنة بلا مأوى تفترش الرصيف في منطقة مجيريا، إحدى قرى مركز أشمون التابع للمحافظة، وجه بنزول فريق من التدخل السريع لبحث الشكوي واتخاذ ما يلزم تجاه السيدة.

وأضاف بيان مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، أنه على الفور توجه فريق التدخل السريع لمحل الواقعة، وتبين أن السيدة تبلغ من العمر 70 عامًا، وجرى نقلها إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية بالمحافظة.

وأوضح «فوزي» أن فريق التدخل السريع يبحث حالة السيدة، للوقوف على أسباب تواجدها في الشارع والتعرف على ذويها، مؤكدا أنه في حالة وجود أي شكاوي يرجى التواصل على الرقم الساخن أو مع مديرية التضامن الاجتماعي لحل المشكلة فورا، حفاظا على سلامة المواطنين.