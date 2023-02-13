الدكتورة طاهرة لهيطة في آخر لقاء تلفزيوني: «الألوان المبهجة بتخلي مزاجي كويس»

سيطرت حالة من الحزن والأسى على كل متابعي وطلاب الدكتورة طاهرة لهيطة، أستاذ أمراض الجلدية والتجميل بالقصر العيني، بعد انتشار خبر وفاتها، صباح أمس الأحد، والتي تعد واحدة من أشهر استشاريي الجلدية بمصر.

نصائح للعناية بالجلد

وظهرت الدكتورة طاهرة لهيطة في العديد من اللقاءات التلفزيونية التي توضح فيها الطرق الصحية للعناية بالبشرة، كما أنها كانت تجيب عن أسئلة المشاهدين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن ضمن اللقاءات الأخيرة التي ظهرت بها الدكتورة طاهرة لهيطة كشفت خلاله عن سر ارتدائها غطاء للرأس بألوان مبهجة، قائلة إنها تعشق اللون الأسود ولكن عند ارتدائها أي لون غامق «مودها» ينخفض بشدة.

تحب الألوان الغامقة

«بحب ألبس كُحلي وأسود والألوان الغامقة.. ولكن أول ما بلبسها مودي بينزل في الأرض»، مضيفة الدكتورة طاهرة لهيطة أن ألوان «البينك» واللبني و«البستاج» هي الألوان الوحيدة التي تجعل مزاجها ومودها جيداً، بالرغم أن هذه الألوان لا تحبها بل تحب اللون الغامق.

الدكتورة طاهرة لهيطة هي خبيرة في عالم التجميل والأمراض الجلدية، حصلت على شهادة البكالوريوس في طب الجلدية والتناسلية والتجميل غير الجراحي، وشغلت العديد من المناصب البارزة في هذا المجال منها: أستاذة أمراض الجلدية والتجميل في كلية الطب بالقصر العيني، وأستاذة الأمراض الجلدية بجامعة القاهرة.