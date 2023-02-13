الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. وتحذير عاجل للمواطنين بـ9 محافظات

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات، والتي تضم 13 محافظة إذ تشهد العديد من المناطق سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتزداد حدتها في محافظات السواحل الشمالية على أن تقل في محافظات جنوب الصعيد وسط موجة من الصقيع ونشاط الرياح وانخفاض كبير في درجات الحرارة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات أوضحت الأرصاد الجوية تعرض «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، مطروح، السويس، الدقهلية، الغربية» إلى سقوط أمطار تصل إلى 40% على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الاثنين

وجاءت أيضا أماكن سقوط الأمطار اليوم في محافظات جنوب الصعيد إذ أشارت آخر التوقعات لخبراء الأرصاد الجوية أن تشهد محافظات جنوب الصعيد وهي «الأقصر، أسوان، قنا، الوادي الجديد» سقوط أمطار تكون خفيفة وتصل نسبتها إلى 20% على فترات متفاوتة.

كما تشهد محافظات جنوب وشمال الصعيد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة لاسيما الصغرى إذ سجلت 5 درجات مئوية على أن يتكون الصقيع على المزروعات في شمال سيناء والثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

فرص سقوط الأمطار اليوم

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، وذلك في 9 محافظات وهي: «المنيا، بني سويف، الفيوم، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، جنوب سيناء، البحر الأحمر» نظراً لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.