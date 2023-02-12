سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم الأحد.. «البلدي» يتراجع 4 جنيهات

سجل سعر كرتونة البيض بالمحافظات اليوم الأحد، تراجعا بقيمة ثلاثة جنيهات للطبق الأبيض والبيض الأحمر، و4 جنيهات لـ«البلدي»، وذلك وفقا لعمليات البيع والشراء التي جرت بالأسواق الحرة والمتاجر في المحافظات.

تراجع سعر كرتونة البيض اليوم بالمحافظات

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض اليوم بالمحافظات شهدت تراجعًا ممتازًا، بما يعود بالنفع علي قطاع المستهلكين، حيث سجلت أسعارها التالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض بـ104جنيهات، وسط تراجع بلغ ثلاثة جنيهات لكل كرتونة.

- سعر كرتونة البيض الأحمر بـ 105جنيهات، وسط تراجع ثلاثة جنيهات لكل كرتونة.

- سعر كرتونة البيض البلدي بـ107جنيهات، وسط تراجع بواقع أربعة جنيهات لكل كرتونة.

سعر كرتونة البيض اليوم بالمحافظات الأحد

وأشار «حاتم»، إلى أن سعر كرتونة البيض اليوم بالمحافظات شهدت تراجعًا جيدًا للغاية، لافتًا إلى أن ذلك يرجع لتحسن حالة الطقس عقب انتهاء شهر «طوبة» حيث الطقس شديد البرودة والذي يؤثر على دورة إنتاج الفراخ للبيض.