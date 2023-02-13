خالد الفايد يرد على مطالبات عودته عن قرار الاعتزال: «التوبة مش بمزاجي»

أعرب خالد الفايد مطرب ذا فويس كيدز المعتزل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن استيائه من رسائل الجمهور للعودة مرة أخرى.

وكتب خالد الفايد قائلا: «بتفاجئ من عدد من الناس داخلة تكلمني تقول لي يا بني حقق أهدافك واعمل فلوس وبعدها توب بس وأنت معاك فلوس».

وأضاف: «دا هو التلاعب بالتوبة والله، لأن التوبة مش بمزاجك ولا بمزاجي دي هداية وطريق اختاره ربنا لينا، بتضايق جدًّا من الناس دي».

اعتزال خالد الفايد

وفي أول فبراير أعلن مطرب ذا فويس كيدز خالد الفايد، اعتزاله الغناء نهائيا،وذلك خلال منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: «أرجوكم محدش يقولي غني تاني كفاية بجد مش عايز فلوس ولا شهرة ولا علاقات ولا أي سراب من ده كله».