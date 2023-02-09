خالد الفايد بعد اعتزاله: سجلت 8 أغاني مع هاني محروس وغير مسؤول عنها

كشف خالد الفايد، متسابق برنامج ذا فويس كيدز، كواليس جديدة عن اعتزاله الغناء، واتجاهه إلى قراءة القرآن والأناشيد والابتهالات الدينية، موضحا أنها كان مُتعاقدًا مع هاني محروس، لمدة 8 سنوات، ولازال يتبقى من المدة 7 أعوام، نتج خلال هذه الفترة طرح أغنية وحيدة تحمل اسم «أنا حد حديد».

«لو الأغاني دي نزلت أنا مش مسؤول عنها تمامًا»

وقال خالد الفايد، لـ«الوطن»، إنه كان انتهى من تسجيل 8 أغانٍ قبل إعلان اعتزاله، ولم يُحدد موعد طرحها حتى الآن، متابعًا: «لو الأغاني دي نزلت أنا مش مسؤول عنها تمامًا»، لافتًا إلى أنّ اعتزاله الغناء لم يكن بسبب اصطدامه بمواقف داخل المجال الفن، بينما كان يعيش صراعات داخلية لفترة طويلة، لرغبته في التقرب من الله.

«موضوع الاعتزال بيراودني من فترة كبيرة»

وتابع خالد الفايد: «موضوع الاعتزال، كان بمثابة حالة صراع معايا من فترة، وكان بيراودني كتير، لأن أنا مش مرتاح في مجال الغناء، حاسس إني بعمل حاجة بتبعدني عن ربنا.. وبالطبع رضا ربنا أهم من أي حاجة».

وكشف عن موقف أسرته من إعلان الاعتزال، مؤكدًا أن عائلته فوجئت بقراره وأصيبت بحالة من الدهشة والانبهار: «أسرتي طبيعية مثل أي أسرة مصرية، لكن أنا قررت ألتزم وأصلي واقرأ القرآن».