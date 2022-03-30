رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي (صور)

شارك الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، والمنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يوم 29 و30 مارس، ووجه الشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة على تنظيمها فعاليات القمة، ومهنئا على نجاح القمة.

الشيخ : الابتكار الحكومي يشمل السلع والخدمات

تحدث رئيس «التنظيم والإدارة» في جلسة «الحكومة الابتكارية»، مؤكدا أن الابتكار يعني خلق أفكار جديدة واقعية التطبيق، وتقدم قيمة مضافة للمجتمع، أي يكون لها أثر على حياة الناس، ويشمل الابتكار الحكومي المنتجات سواء سلع أو خدمات أو العمليات أو التنظيم أو الاتصال أو جميع هذه الأركان.

مصر تمتلك العديد من التجارب الابتكارية الناجحة

أضاف الشيخ، أن مصر لديها العديد من التجارب الابتكارية الناجحة، من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، موضحا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالتعليم وهناك العديد من المبادرات في هذا الشأن، مشيرا في هذا الصدد إلى بنك المعرفة المصري ومحتوياته.

كما تحدث عن التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية والاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية وتدريب الموظفين المنتقلين، لاسيما على برامج التحول الرقمي، وتحدث أيضا عن بوابة الوظائف الحكومية وكذلك مركز تقييم القدرات، مؤكدا أن مصر لديها القدرة على تحقيق طفرة كبيرة في مجال الابتكار والتحول الرقمي.

الشيخ يلتقي مسئولين إماراتيين وغيرهم على هامش القمة

وفي سياق آخر، التقى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز بعدد من المسئولين على هامش القمة، منهم محمد عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتي، والدكتورة عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات، وجيفري شلاجنهاف الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وفافادير ميسروف المدير التنفيذي لمركز الاختبارات باذربيجان.

كما شارك في اجتماع منتدى الادارة العربية والذي عقد على هامش القمة وضم وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري ورؤساء دواوين وأجهزة الخدمة المدنية العرب.