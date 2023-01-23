موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 23-1-2023 في القاهرة والمحافظات

يحتفي المسلمون في مختلف المحافظات ببدء شهر رجب المُبارك، أحد الأشهر الحُرُم، حيث يستقبله المئات في كل مكان بصيام أول أيامه لما له من فضل عظيم، فضلًا عن حب الكثيرين للصيام في شهري رجب وشعبان استعدادًا لشهر رمضان المُبارك.

ويهتم كثير من المواطنين، خاصة الصائمين منهم، بمعرفة موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 23-1-2023 في القاهرة وجميع المحافظات، وذلك للاستعداد للإفطار، وهو ما تستعرضه «الوطن»، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان المغرب في القاهرة

وموعد أذان المغرب في القاهرة اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر رجب، سيكون في تمام الساعة 5:24 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية

أما موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الاثنين، فيحين في تمام الساعة 5:27 مساءً، وفقًا لمواقيت الصلاة اليوم والتي أعلنت عنها هيئة المساحة المصرية بحسب كل محافظة.

موعد أذان المغرب اليوم في المحافظات

أما موعد موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 23-1-2023 في جميع محافظات مصر كالتالي:

موعد أذان المغرب في الجيزة 5:24 مساءً.

موعد أذان المغرب في بورسعيد 5:17 مساءً.

موعد أذان المغرب في السويس 5:19 مساءً.

موعد أذان المغرب في المحلة الكبرى 5:23 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر 5:26 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسيوط 5:29 مساءً.

موعد أذان المغرب في المنصورة 5:22 مساءً.

موعد أذان المغرب في تندة 5:30 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم 5:27 مساءً.

موعد أذان المغرب في الزقازيق 5:22 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية 5:19 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الدوار 5:26 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان 5:28 مساءً.

موعد أذان المغرب في قنا 5:25 مساءً.

موعد أذان المغرب في حلوان 5:24 مساءً.

موعد أذان المغرب في البحيرة 5:25 مساءً.

موعد أذان المغرب في المنيا 5:30 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوهاج 5:28 مساءً.

موعد أذان المغرب في بني سويف 5:26 مساءً.

موعد أذان المغرب في شبين الكوم 5:24 مساءً.

موعد أذان المغرب في بنها 5:23 مساءً.

موعد أذان المغرب في طلخا 5:22 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ 5:23 مساءً.

موعد أذان المغرب في ملوي 5:30 مساءً.

موعد أذان المغرب في دكرنس 5:21 مساءً.

موعد أذان المغرب في إدفو 5:26 مساءً.

موعد أذان المغرب في بلبيس 5:22 مساءً.

موعد أذان المغرب في العريش 5:12 مساءً.

موعد أذان المغرب في جرجا 5:28 مساءً.

موعد أذان المغرب في الحوامدية 5:24 مساءً.

موعد أذان المغرب في إدكو 5:25 مساءً.

موعد أذان المغرب في الغردقة 5:19 مساءً.

موعد أذان المغرب في منوف 5:24 مساءً.

موعد أذان المغرب في منفلوط 5:30 مساءً.

موعد أذان المغرب في دمياط 5:19 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الزيات 5:24 مساءً.