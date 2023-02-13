كيف تلتقط الرادارات الجديدة المخالفات؟.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يجيب

علق اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع شؤون الشرطة المتخصصة، على وضع البعض «منديلًا أبيض» تحت حزام الأمان حتى يظهر أمام الرادار، موضحًا أن هذا الأمر تصرف غير صحيح وغير مطلوب على الإطلاق، حيث يتم التقاط الصور بالرادار الذي يحلل الصورة، وغير صحيح اعتقاد البعض تفرغ الضباط لتحليل الصور لاستخراج المخالفات، ولكن هناك برنامج مختصص يحلل الصور، بدقة عالية جدًا ويبدأ يفرز المخالفات، أما عن لون الحزام الأسود مع لون الملابس السوداء: «قوة الرادارات موجودة بدقة عالية جدًا، تستطيع التحقق من الحزام بشكل جيد جدًا، والدليل على ذلك هو دقة الرادار في الظلام ليلًا».

الرادار يعمل بـ3 كاميرات بدقة عالية

وأضاف «قريطم» خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، أنّ الرادار يعمل بـ3 كاميرات بدقة عالية جدًا، موجهًا التحية لوزير الداخلية كونه خلال العامين الماضيين أحدث تطورًا وطفرة كبيرة بمنظومة المرور، سواء من الناحية العملية أو تراخيص المركبات أو القيادات، وكل العاملين بالمنظومة أصبح لديهم خبرة عالية، فقوة الرادار دقيقة جدًأ، ووجود الرادار ليس الهدف منه مجرد تغريم المواطنين، والدليل على ذلك أنها واضحة وغير مخفية وأماكنها معروفة.

الرادارات يتم وضعها في أماكن «النقاط السوداء»

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع شؤون الشرطة المتخصصة، أنّ الرادارات يتم وضعها بأماكن تدعى «النقاط السوداء» وهي التي تحدث بها حوادث بشكل كبير، والأماكن التي تمنع السرعات العالية التي تؤدي للحوداث، شارحًا أنّ الإدارة العامة للمرور، بها مركز بحوث، يوضح أسباب الحوادث ويحللها، ومن أهمها السرعة العالية وعدم ارتداء حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول.