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«المرور»: ضبط 80 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة 

كتب:

محمد بركات
12:07 م | السبت 11 فبراير 2023
وزارة الداخلية- صورة ارشيفية

وزارة الداخلية- صورة ارشيفية

 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (79893) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(21300) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(285) مخالفة السير بدون تراخيص.

(26) مخالفة موقف عشوائى.

(5) مخالفات شروط التراخيص .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 وفي بيان اخر بحسب وزارة الداخلية تم تحرير 371 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم  بقرار الغلق خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الداخلية انه فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (371) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

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