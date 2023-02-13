زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب «جزر الكوريل»

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، «جزر الكوريل»، المتنازع عليها بين روسيا واليابان، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن الهزة الرضية وقعت على عمق 80 كيلو متر.

وتقع «جزر الكوريل» التي تتكون من 4 جزر بين «شبه جزيرة كامشاتكا» الروسية وجزيرة هوكايدو اليابانية.

وأضاف مركز «الزلازل الأورومتوسطي»، في بيان صحفي، اليوم، أن زلزال جزر الكوريل وقع على بعد 677 كيلو متر شرق «يوزهنو-ساخالينسك» و328 كم شمال شرق «كوريلسك».

وفي وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر سواحل ولاية فوكوشيما اليابانية، وقال «مكتب الأرصاد الجوية» الوطني، إن مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا تحت قاع المحيط.