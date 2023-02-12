زلزال جديد يضرب إقليم بابوا الإندونيسي

ضرب زلزال جديد، اليوم الأحد، إقليم «بابوا» الكائن في أقصى شرق إندونيسيا، وتحيط به العديد من الجزر والنصف الغربي من جزيرة نيو غينيا.

الزلزال وقع بالقرب من الساحل الشمالي لإقليم بابوا

وذكر المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن شدة هذا الزلزال بلغت 4.5 درجة بمقياس ريختر، ووقع بالقرب من الساحل الشمالي لإقليم بابوا الإندونيسي.

وأضاف أنه تم رصد هذا الزلزال عند دائرة عرض 1.594 درجة وخط طول 134.193 درجة، وعلى عمق 44.1 كيلومتر، ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع إصابات جراء هذا الزلزال.

الإقليم تعرض لزلزال شدته 5.1 درجة بمقياس ريختر منذ 3 أيام

وأشارت صحيفة «جاكرتا بوست» الإندونيسية إلى أن إقليم «بابوا» كان قد تعرض لزلزال شدته 5.1 درجة بمقياس ريختر الخميس الماضي، وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص على الأقل إثر انهيار أحد المقاهي وسقوطه في مياه البحر جراء قوة ذلك الزلزال الذي أثار حالة من الرعب بين السكان.