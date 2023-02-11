ما هي مخمدات الزلزال؟ اليابان أكثر الدول استخداما لها

أثارت مشاهد انهيار المباني المشيدة حديثا بفعل الزلزال الذي ضرب تركيا الاثنين الماضي، الحيرة هو اتباع إرشادات سلامة المباني، إذ أن فحص تلك المباني الحديثة بعد تحولها إلى ركام، أسفر عن عدم إلحاق مخمدات الزلزال بها، لاسيما وأن زلزالين كبيرين بقوة 7.8 و 7.5 درجة على مقياس ريختر، أديا إلى تسوية مبان من مختلف الأنواع بالأرض، وخلفا آلاف الضحايا والمصابين في مناطق جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

اليابان تعتمد على مخمدات الزلازل بسبب معاناة تاريخية

وأدى الحديث عن مخمدات الزلازل، إلى تساؤلات كثيرة حول ما تعنيه وما فائدتها، لاسيما في المناطق التي تشتهر بالهزات الأرضية المستمرة.

وتشتهر دولة اليابان بناطحات السحاب الأكثر مقاومة للهزات الأرضية في العالم، رغم وقوعها في بؤرة حزام الزلازل، إذ عانت اليابان من الزلازل طيلة تاريخها، كان أسوأها زلزال «كانتو الكبير» الذي ضرب الإمبراطورية اليابانية في عام 1923.

زلزال «كانتو الكبير» دمر العاصمة طوكيو ويوكوهاما

بلغت قوة زلزال كانتو الكبير، 7.9 درجات على مقياس ريختر، ودمر العاصمة اليابانية طوكيو، ومدينة يوكوهاما التي تعد من المدن الكبرى في اليابان، وأودى بحياة أكثر من 140 ألف شخص.

ومخمدات الزلازل‎ تستخدم في المباني العالية الارتفاع لمقاومة أحمال الزلازل والهزات الأرضية، وجرى اعتمادها وتطبيقها عالميا للمنشآت منذ عام 1950، على مبنى التجارة العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتشرت في عام 1980، وكان انتشارها في تقوية المنشآت القائمة وشاهقة الارتفاع، وفقا لـ «سكاي نيوز عربية».