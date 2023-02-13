عاجل.. حرمان الطالب المتنمر من امتحان نهاية العام في اقتراح تشريعي

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ وزارة التربية والتعليم، بتكثيف حملات التوعية والرقابة داخل المدارس لمواجهة مخاطر التنمر بين الطلبة والطالبات، وتدريب الأخصائيين الاجتماعين للتعامل مع هذه الظاهرة والتي باتت تؤرق كثير من الأسر المصرية.

توقيف الطالب أسبوعا عن الحضور للمدرسة حال ثبوت تنمره على زملائه

وأشارت النائبة، في اقتراح برغبة ستتقدم به إلى رئيس مجلس الشيوخ ووزير التربية والتعليم، إلى ضرورة إعداد مقترح تشريعي يخول لوزير التربية والتعليم توقيف الطالب لمدة أسبوع عن الحضور للمدرسة حال ثبوت تنمره على زملائه، مع التدرج في العقوبات لتصل إلى الحرمان من دخول امتحانات نهاية العام حال تكرار الفعل، الأمر الذي سيعرض صاحبه إلى الرسوب.

وتابعت: «نحن بحاجة إلى وضع آليات واضحة لمواجهة ظاهرة التنمر بين طلاب المدارس، لاسيما وأن بعض الطلاب أصبحوا يرفضون للذهاب إلى المدرسة بسبب تعرضهم للتنمر من قبل زملاء أخرين».

الاستعانة بخبراء في مجال علم النفس بالمدارس للحد من ظاهرة التنمر

واستطردت عضو مجلس الشيوخ: «نحن في أمس الحاجة إلى انضباط المجتمع والأخلاق وخلق حالة من الوعي، وخلق جيل واعى وناضج»، لافتة إلى أنَّ القيادة السياسية مهتمة بهذا الملف، وهو ما يتطلب توافر كل الجهود للحفاظ على استقرار وأمن المجتمع.

وتساءلت النائبة عن دور الأخصائي الاجتماعي داخل المدارس، ومدى تأهيله للتعامل مع حالات التنمر التي تظهر بين الطلاب، خاصة في المراحل الابتدائية والإعدادية، مبينة أنَّ الاستعانة بخبراء في مجال علم النفس والاجتماع أمر ضروري، لاسيما بعد أن باتت ظاهرة التنمر منتشرة بين الأطفال.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس لمتابعة تصرفات الطلبة، متابع أنَّه يجب على المدرسة أن تكون في حالة تواصل دائم مع أولياء الأمور لتنبيهم بشأن تصرفات أبنائهم.