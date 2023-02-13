الإذاعي الكبير حازم طه: مسلسلات الراديو تحرك الخيال في ذهن المستمع

قال الإذاعي الكبير حازم طه، إنه عمل في مجال الإذاعة المصرية منذ نصف قرن تقريبًا، بالإضافة إلى عمله بالصحافة والتليفزيون وشغله عدة مناصب أخرى، ولكن تظل الإذاعة هي الأم وبيته الأساسي الذي لا ينساه، إذ أنها كل شيء في حياته، متابعًا أنه مازال يقدم برنامجا إذاعيا باسم «اضبط لغتك»، حتى الآن، ويستهدف التمييز بين الكلمات والتعبيرات الخاطئة في أذهان البعض وتوضحيها وتصحيحها من خلال حوار.

الإذاعة تبعث الخيال

وأضاف «طه»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الإذاعة مصدر للخيال، وتفتح الأذهان للمستمعين، مشيرًا إلى أنه من بين المواطنين الذين تربوا على الإذاعة من خلال انتظار مسلسل الساعة الخامسة والربع قديمًا بعد الاستماع لنشرة الساعة الخامسة، موضحًا أن مسلسلات الإذاعة تجعل المستمع ينطلق بخياله ليتخيل المشهد وتفاصيله عن طريق استخدام المؤثرات الصوتية كأصوات الضفادع، إذ أن إخراج المشهد يكون في ذهن المستمع.

المشهد الإذاعي أكثر تأثيرا من نظيره التليفزيوني

وأشار «طه»، إلى أن المشهد الإذاعي أكثر تأثيرا من نظيره التليفزيوني، كونه يحرك الخيال في ذهن المستمع، ويترك كل شخص لخياله يرسم الصورة التي يسمعها، متابعًا أن الاستديو الإذاعي هو المدرسة الأولى، إذ أنه يتم التدريب على يد أساتذة قدماء بالمجال مثل صالح مهران وصبري سلامة وعبدالعال هنيدي فايق فهيم وغيرهم، وذلك بعد اجتياز اختبار المذيعين.