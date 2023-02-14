حصاد البرتقال في البحيرة يرسم الفرحة على وجوه الأطفال (صور)

ارتسمت الفرحة على وجوه أطفال مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة أثناء جمع محصول البرتقال والذي يبدأ حصاده من شهر ديسمبر ويمتد حتى شهر أبريل والبعض يخزنه على الشجر دون جمع حتى شهر مارس، كما تبدأ زراعته في فصل الربيع وتسمى فترة التخدير والتزهير، ويعد البرتقال من الفواكه المحببة للمصريين خاصة فى فصل الشتاء لاعتباره من الفواكه المضادة للبرد والإنفلونزا ويمد الجسم بفيتامين C، ولا يخلو بيت مصرى من فاكهة البرتقال.

إنتاجية الشجرة تصل إلى 600 ثمرة

ثابت عيد، أحد مزارعى البرتقال بمدينة حوش عيسى محافظة البحيرة، قال لـ«الوطن» إن مزارع البرتقال بكل أنواعه تكثر في محافظة البحيرة لجودة أراضيها لأنها ما بين الأرض الطينية والرملية لذا يكون المحصول وفيرا جداً بتلك الأراضي، كما تجود زراعة البرتقال فى كل أنواع الأراضي بصفة عامة والفرق بين نوع أرض وأخرى هو كمية المحصول وتنتج الشجرة الواحدة حوالي 200 إلى 350 برتقالة في السنة ومع خبرة المزارع ترتفع وتصل الإنتاجية إلى 600 ثمرة برتقال سنوياً.

أشهر أنواع البرتقال

أنواع البرتقال متعددة منها البرتقال الحلو، ويسمى البرتقال السكري حسب إسراء ثابت، صاحبة جنينة برتقال، شارحة لـ«الوطن»، أن هذا النوع من البرتقال يعتبر من أكثر سلالات البرتقال من ناحية الأهمية الاقتصادية ويستخدم معظمه في عمل عصير مركز يعبأ في عبوات خاصة للشرب، بالإضافة إلى البرتقال اليوسفي، وهو نوع من البرتقال الصغير شديد الحلاوة ذو قشرة رقيقة سائبة يسهل فصلها عن الفصوص وبعض سلالات هذا البرتقال مثل برتقال ساتسوما لا توجد فيه بذور ويستعمل هذا النوع من البرتقال كفاكهة للتحلية وفي التعليب، وأطلق عليه هذا الاسم «أبو سرة»، لوجود نتوء يشبه السرة في قمة الثمرة، والبرتقال البلدى وهو مالح المذاق والذى يعتبره المصريون مقويا للمناعة ومضادا لنزلات البرد والإنفلونزا.

طريقة زراعة البرتقال وعمر الشجرة

وأوضح ثابت عيد أن أشجار البرتقال نقوم بنقلها إلى البساتين بعد عملية التطعيم لفترة تتراوح بين 6 أشهر إلى 12 شهر وتبدأ الشجرة فى إنتاج الثمار بعد 4 سنوات ويمكن أن تستمر الشجرة فى الإنتاج لمدة 50 وحتي 60 سنة، وفى حالة الإهتمام بها ورعايتها يمكن أن تصل إلى 100 سنة والمسافة بين الشجر تتراوح مابين 5 وحتى 7 أمتار.

فرحة الأطفال

ورصدت كاميرا «الوطن» فرحة الأطفال داخل الجناين خلال جمع محصول البرتقال وسعادتهم الغامرة بالمشاركة.