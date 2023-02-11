أفضل الفواكه لترطيب الجسم في الشتاء.. بينها البرتقال والموز

الكثير من الناس خلال فصل الشتاء تنسى أن تشرب المياه، لأن نسبة العطش تكون قليلة جدًا، ولذا لا يتناول الشخص الكميات الكافية من المياه التي يحتاج إليها الجسم لترطيبه واستعاده نشاطه.

وتعد المياه من الأساسيات التي يجب أن يهتم بها الشخص على مدار العام وليس في فصل الشتاء فقط، لأنها من العوامل التي تساعد على ترطيب الجسم، وحمايته من الإصابة بالأملاح وحصوات الكلى، فضلًا عن تقليل خشونة الجلد وجفاف البشرة.

كيف يعوض الشخص كميات المياه المفقودة في الجسم؟

ومن المهم أن يعوض، الشخص كميات المياه التي يفقدها خلال اليوم سواء في حالة بذل نشاط بدني كبير أو نسيان شرب المياه، وذك من خلال تناول بعض الفواكه التي توجد بها نسبة عالية من المياه.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية ورئيس قسم المناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ الجسم خلال فصل الشتاء يتعرض للجفاف بنسبة كبيرة، وهو الأمر الذي يسبب الكثير من المشكلات في البشرة والجلد بشكل عام، ومنها الجفاف، لذا من المهم استخدام المرطبات بشكل يومي، وفقًا لنوع البشرة.

وأضافت «عبد الوهاب» في حديثها لـ«الوطن»، أنه من الضروري أن يتبع الشخص نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على الفيتامينات المهمة، ولابد أن تكون المياه جزءًا أساسيا فيه، بالإضافة إلى تناول بعض الأطعمة الأخرى، كالخضروات، المكسرات، الحبوب الكاملة كالعدس والفول.

فواكه تحتوي على نسبة من المياه

وأوضحت استشاري التغذية، أنّ الجسم كي يعوض الكميات الناقصة من المياه، عليه أن يتناول بعض الفواكه التي تساعد على ترطيبه، وأبرزها ما يلي:

الفراولة: 91% من المياه.

التفاح الأخضر: 84% من المياه.

الموز: 75% من المياه.

البرتقال: 87% من المياه.

البطيخ: 91% من المياه.

بالإضافة إلى فاكهة الكيوي، إذ تحتوي على الكثير من الأملاح المعدنية، وتوجد بها نسبة كافية من المياه، كما تساهم في علاج جفاف الجسم، وترطيبه خلال فصل الشتاء.