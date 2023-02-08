«الزراعة الأمريكية» تتوقع ارتفاع إنتاج مصر من البرتقال إلى 3.6 مليون طن

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية، أن تواصل كل من مصر وجنوب أفريقيا ريادتهما في إنتاج البرتقال، في وقت من المتوقع أن ينخفض إنتاج الاتحاد الأوروبي بنسبة 13 في المائة إلى 5.9 مليون طن بسبب الجفاف وظروف الصيف الحارة بشكل غير عادي في إسبانيا وإيطاليا.

انخفاض الإنتاج الأوروبي يعزز مكانة مصر

قالت وزارة الزراعة الأمريكية، في أحدث تقرير عن الحمضيات، إنه من المتوقع انخفاض التوافر المحلي للبرتقال في أوروبا، ويتم تعويض ذلك جزئيًا فقط عن طريق الواردات، وهو ما يعزز مكانة مصر وجنوب أفريقيا كموردين أساسيين.

تراجع الإنتاج العالمي 2023

قدرت «الوزارة»، إنتاج البرتقال العالمي لعام 2022/23 بنسبة 5 في المائة أقل من 47.5 مليون طن، وترى أن الإنتاج في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقابله محصول أكبر في مصر، وأنه من المقدر أن يرتفع إنتاج مصر من 600 ألف طن إلى 3.6 مليون طن بسبب زيادة المساحة المزروعة والطقس الملائم للإزهار الذي يناسب إنتاج الفاكهة.

أوروبا والسعودية الأكثر طلباً على البرتقال المصري

لفت التقرير الأمريكي، إلى أنه من المتوقع ارتفاع الاستهلاك والصادرات بسبب زيادة الإمدادات مع توقع أن تتجه حصة أكبر من المعروض المصري نحو الصادرات لتلبية ارتفاع الطلب العالمي على الفاكهة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشمل أسواق الطلب الكبرى كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا والمملكة العربية السعودية.