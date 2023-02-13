«التموين»: استخراج تصاريح الأوكازيون الشتوي 2023 دون رسوم على المحال

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مديرياتها بمختلف المحافظات، استخراج تصاريح المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2023 بالنسبة للمحال الراغبة في تقديم تخفيضات على السلع والمنتجات خلال مدة الأوكازيون التي حددها قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بشهر كامل بدءً من 6 فبراير الجاري.

تصاريح الأوكازيون الشتوي 2023

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة بوزارة التموين، إنّ مديريات التموين لا تفرض رسومًا مالية على المحال التجارية المتقدمة بطلب استخراج تصريح الدخول في الأوكازيون الشتوي 2023، موضحا أن هناك مجموعة من الأوراق اللازمة يتم تقديمها إلى مديرية التموين لاستلام التصريح، وهي كالتالي:

1- صورة من رخصة المحل.

2- صورة من السجل التجاري.

3- صورة من البطاقة الضريبية.

4- إرفاق صورة تفويض من الشركة أو المصنع التابع لها المحل إن وُجد.

ونوه أبو الفضل، في تصريح لـ«الوطن»، أن عدد المحال المشتركة حاليا في الأوكازيون الشتوي منذ انطلاقه قبل أسبوع واحدا تخطى 1800 محل تجاري، مؤكدا أن موسم التحفيضات الشتوية ينعش حركة التجارة الداخلية ويعد فرصة كبيرة أمام المحال التجارية لعرض البضائع المتراكمة لديها، متوقعا أن يصل عدد المحال المشاركة في تخفيضات الشتاء بنهاية الموسم إلى 4 آلاف محل.