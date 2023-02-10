«التموين» تحرر 107 محاضر للمخالفين في الأوكازيون الشتوي 2023

حررت الحملات التي شنتها وزارة التموين ومديرياتها على مستوى المحافظات 107 محاضر للمحلات التجارية المخالفة لقواعد موسم الأوكازيون الشتوي 2023، غير الملتزمين بالتعليمات التي يوفرها القانون من أجل حماية جمهور المستهلكين.

محاضر لمخالفة الأوكازيون الشتوي 2023

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة بوزارة التموين، إن غرفة عمليات الوزارة المشكلة لمتابعة ورقابة موسم الأوكازيون الشتوي 2023 تتلقى يوميا من مديريات التموين على مستوى المحافظات عدد المحاضر التي تم تحريرها على المخالفين، إذ بلغ إجمالي ما تم تحريره من مخالفات للمحلات على مستوى المحافظات منذ إنطلاق الأوكازيون يوم الاثنين وحتى أمس الخميس عدد 107 محاضر.

وأضاف «أبو الفضل» في تصريح لـ«الوطن» أن تقسيمة المحاضر التي تم تحريرها ضد المحال المخالفة تنوعت مع اختلاف الإجراء المخالف، إذ جاءت المحاضر كالتالي:

- تحرير 82 محضرا لمحال تجارية أعلنت عن تخفيضات للمواطنين دون حصولها على تصريح رسمي من مديرية التموين بالإشتراك في موسم التصفيات.

- تحرير 25 محضرا لمحلات أعلنت عن تخفيضات وهمية للمواطنين.

وزير التموين يحدد مدة الأوكازيون

فيما يستمر الأوكازيون الشتوي لمدة شهرا كاملا حتى بداية مارس المقبل، وذلك وفقا للقرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والمحدد فيه موعد إنطلاق الأوكازيون ونهايته.