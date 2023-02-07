«س و ج» كل ما تريد معرفته عن الأوكازيون الشتوي 2023 ونسب التخفيضات

تشهد المحال التجارية، إقبالا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع خلال موسم التخفيضات، بمجرد انطلاق الأوكازيون الشتوي 2023 والذي يستمر لمدة شهرا كاملا بقرار من وزارة التموين باعتبارها الجهة الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون.

ووفقا للمعلن من وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي قالت إنها تتوقع مشاركة 4 آلاف محل في الأوكازيون، تقدم «الوطن»، في السطور التالية كل تفاصيل الأوكازيون الشتوي 2023 ونسبة تخفيضات المحال المشاركة به، والتي جاءت كالتالي:

ما هو موعد الأوكازيون الشتوي 2023 ومتى ينتهي؟

- انطلق الأوكازيون الشتوي يوم الاثنين 6 فبراير ويستمر لمدة شهرا كاملا حتى بداية شهر مارس المقبل.

ما هي نسبة التخفيضات في المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي؟

- تتوقع وزارة التموين، أن تصل التخفيضات إلى 50%، مؤكدة أن لكل محل أن يعلن عن نسبة التخفيض المناسبة لأسعار السلع المباعة به، وأنها لا تلزم المحال بنسبة تخفيض محددة.

ما هي المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي للعام الجاري؟

- أكثر المحال المشاركة في التخفيضات هي محال الملابس الجاهزة والجلود والأحذية والشنط والأدوات المنزلية، وأن أي محل تجاري لديه بطاقة ضريبية يستطيع المشاركة في الأوكازيون.

هل يوجد إجراءات لإعلان المحال التجارية تخفيضات على السلع؟

- لابد من الحصول على تصريح بالمشاركة في الأوكازيون من مديرية التموين التي يتبع لها المحل في محافظته وتقديم صورة من البطاقة الضريبية.

ما أهمية فترة الأوكازيون والتصفيات الموسمية التي تحددها وزارة التموين كل عام؟

- يعتبر موسم التخفيضات والأوكازيون فرصة للتجار وأصحاب المحال التجارية في التخلص من بضاعته المخزنة، وأيضا فرصة للمستهلك لشراء احتياجاته من السلع خلال فترة التخفيضات.

هل الاشتراك في الأوكازيون إجباريا على المحلات؟

- الاشتراك في الأوكازيون، ليس إجباريا على المحلات الراغبة في الاشتراك بالأوكازيون، طبقا لكميات السلع المخزنة لديها وترغب في بيعها، وبالتالي فإن دخول الأوكازيون ليس إجباريا على المحلات.