5 إجراءات تجنب أصحاب المحلات تحرير قضايا تموينية خلال الأوكازيون الشتوي

تنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة التزام المحال بالتخفيضات المعلنة خلال فترة الأوكازيون الشتوي 2023 والذي انطلق أمس 6 فبراير ويستمر لمدة شهرا كاملا، بناء على القرار الوزاري ببدء الأوكازيون الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

تجنب تحرير قضية في الأوكازيون الشتوي 2023

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على ‏المعاملات التجارية بوزارة التموين، إنه يتم تحرير قضية تموينية لكل المحلات المخالفة في إعلان التخفيضات للمحال التجارية خلال مدة الأوكازيون الشتوي 2023 حفاظا على حقوق المستهلكين من المواطنين الراغبين في شراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من السلع خلال فترة التخفيضات.

وأوضح أبو الفضل، في تصريح لـ«الوطن»، أنه يجب على المحال التجارية تنفيذ عددا من الإجراءات لتجنب تحرير محاضر مخالفة ضدهم، وهي كالتالي:

- عدم إعلان تخفيضات وهمية على السلع.

- عدم الاشتراك في الأوكازيون دون الحصول على تصريح مشاركة من مديرية التموين التابع لها المحل.

- الإعلان عن نسبة التخفيض في مكان واضح بالمحل مع الالتزام بالنسبة المعلنة.

- وضع السعر على السلعة قبل وبعد التخفيض.

- الإعلان عن التخفيضات باللغة العربية طبقا لما يقره القانون.

ونوه أبو الفضل، إلى أن لكل محل أن يعلن عن نسبة التخفيض المناسبة لأسعار السلع والمنتجات لديه، مؤكدا أن وزارة التموين لا تلزم المحلات بنسبة تخفيض محددة.