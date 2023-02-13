«اتنين للإيجار» و«الحب بتفاصيله» يُحققان 19 ألف جنيه فقط في دور العرض

احتفظ فيلما «اتنين للإيجار» و«الحب بتفاصيله»، بمركزيهما في قائمة الأفلام المنافسة بدور العرض، وتذيلهما شباك التذاكر، لليوم الرابع على التوالي، إذ جاءا في المركزين السابع والثامن.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم «اتنين للإيجار»، للثنائي بيومي فؤاد ومحمد ثروت، في شباك التذاكر أمس الأحد، حيث حقق العمل 15 ألف جنيه فقط، فيما حصد «الحب بتفاصيله» الذي جاء في المركز الثامن والأخير، 4 آلاف جنيهًا.

وبات مصير الفيلمين، مُهددًا بشأن وجودهما في دور العرض، في ظل تراجع الإيرادات، ومن المُفترض رفعهما من صالات السينما خلال الأيام القليلة المُقبلة.

أبطال فيلم «اتنين» للإيجار

فيلم «اتنين للإيجار» تدور أحداثه في إطار كوميدي من بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت ويضم عددًا من ضيوف الشرف، وهم: «رانيا يوسف، وناهد السباعي، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وميريهان حسين، وإيمان السيد».

أحداث فيلم الحب بتفاصيله لـ محمد نور

أما فيلم الحب بتفاصيله، فتدور أحداثه في إطار رومانسي من خلال قصة حب تجمع بين شاب يعيش في الخارج قرر العودة لمصر، وهو من أسرة ثرية وتضعه الصدفة أمام فتاة جميلة ولكنها من أسرة فقيرة، ويقعان في غرام بعضهما البعض، ويواجهان العديد من الأزمات والمشكلات التي تهدد استمرار هذه العلاقة.