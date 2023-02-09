محمد نور يطرح أغنية «حكايتك حكاية» من فيلم «الحب بتفاصيله» (فيديو)

طرح الفنان محمد نور، أغنية جديدة من فيلمه «الحب بتفاصيله»، تحمل عنوان «حكايتك حكاية»، وكشف عنها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشر محمد نور الأغنيه وعلق عليها قائلا: «أغنية جديدة من فيلم الحب بتفاصيله، (حكايتك حكاية) ألحاني وكلمات أحمد علاء الدين، وتوزيع زووم، وجيتار الفنان الملحن أحمد حسين».

فيلم «الحب بتفاصيله»

فيلم «الحب بتفاصيله» ينتمي لنوعية الأفلام الرومانسية، بطولة محمد نور وملك قورة وعلاء مرسي ومصطفى أبو سريع، وإخراج محمد حمدي.

وانطلق عرض فيلم «الحب بتفاصيله» 8 فبراير بجميع دور العرض في مصر، و9 فبراير بالدول العربية: السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر وعمان.

ويشهد فيلم«الحب بتفاصيله» عودت محمد نور الي السينما بعد غياب طويل 10 سنوات منذ عرض فيلم «جيم أوفر» مع الفنانة يسرا والفنانة مي عز الدين.