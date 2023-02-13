موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي.. هل يشارك محمد صلاح اليوم؟

مباراة مهمة يتنظرها جماهير فريقي ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الـ23، لذا يعتبر موعد ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي على قائمة اهتمام ومشجعي الكورة العالمية، خاصة محبي اللاعب المصري العالمي محمد صلاح.

موعد ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بمشاركة محمد صلاح

موعد ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، يبحث عنه محبو الكورة العالمية والانجليزية ومتابعو الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، حيث يستقبل الريدز الليلة على ملعبه، منافسه إيفرتون بالجولة 23 في الدوري، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الـ10مساءً بتوقيت القاهرة، والـ11 مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة belN Sports premium 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وإيفرتون

أرسنال - 51 نقطة

مانشستر سيتي - 45 نقطة

مانشستر يونايتد - 43 نقطة

نيوكاسل - 41 نقطة

توتنهام - 39 نقطة

برايتون - 35 نقطة

فولهام - 35 نقطة

برينتفورد - 34 نقطة

تشيلسي - 31 نقطة

ليفربول - 29 نقطة

أستون فيلا - 28 نقطة

كريستال بالاس - 25 نقطة

ليستر سيتي - 24 نقطة

نوتنجهام فورست - 24 نقطة

ولفرهامبتون - 23 نقطة

وست هام - 20 نقطة

ليدز يونايتد - 19 نقطة

إيفرتون - 18 نقطة

بورنموث - 18 نقطة

ساوثهامبتون - 15 نقطة