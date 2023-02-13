ضعف مياه الشرب لمدة 11 ساعة في مدينة دسوق بكفر الشيخ الأربعاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، ضعف مياه الشرب، يوم الأربعاء المقبل، في مركز ومدينة دسوق، وبعض التوابع، من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، أي لمدة 11 ساعة، وذلك للقيام بأعمال غسيل وتعقيم المروقات والخزان الأرضي بمحطة إنتاج مياه الشرب بمحلة أبو علي.

المناطق التي تتأثر بانقطاع المياه

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن المناطق التي ستتأثر بضعف مياه الشرب، هي مدينة دسوق، وقرى مركز دسوق، وقري قلين، ومجلس قروي شابة، والعجوزين، مشيرة إلى انقطاع مياه الشرب بالأطراف، وعمل المحطة بنصف طاقتها.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ووفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.