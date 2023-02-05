قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ غدا لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، برئاسة اللواء مهندس حسن عبد الغني، القائم بتسيير الأعمال بالشركة، اليوم الأحد، عن قطع مياه الشرب، غداً الاثنين، عن مركز ومدينة فوه، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة العاشرة مساءً، لمدة 12 ساعة.

غسيل وتطهير الخزانات الأرضية

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، في بيان، أن سبب انقطاع المياه، يأتي للقيام بأعمال الغسيل والتطهير بالخزانات الأرضية، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، وشبكة كهرباء فوه.

وذكر البيان، أن المناطق المتأثرة بقطع مياه الشرب هي: «مركز ومدينة فوه بالكامل، وقطاع سيدي سالم خط القصابي، وقرية محلة مالك، بمركز دسوق، وأطراف شبكة مطوبس».

تواجد سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، موضحة أن الشركة قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.