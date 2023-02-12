قطع مياه الشرب لمدة 7 ساعات عن مدينة الرياض وقرى المركز بكفر الشيخ غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عن قطع مياه الشرب، غدا الاثنين، عن مدينة الرياض وبعض القرى التابعة لها، من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء، أي لمدة 7 ساعات، وذلك لتطهير وزارة الموارد المائية والرى لترعة ذيل القاصد، ما يتسبب في توقف محطتي مياه الحاج علي والرياض.

المناطق التي تتأثر بانقطاع المياه

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الشرب «مدينة الرياض، والمثلث، والبرية، والحصفة، وأبو مصطفى، والرغامة، والضبعة، والرصيف، وأبو شبانة، وطلمبات 7، ومخيزن، وفرج الكبرى»، والقرى التابعة لهم.

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ووفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.