قطع مياه الشرب عن 6 مناطق في أسوان لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، قطع المياه عن مناطق (عزب كيما – السيل الجديد – السيل الريفي حتى كوبري الصدرية – تقسيمات الصداقة – تقسيمات الوادي – الحديد والصلب)، بدءًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة 6 من صباح يوم غد السبت لمدة 10 ساعات.

سبب قطع المياه عن مناطق أسوان

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا للقيام بأعمال تركيب عداد والقطعة المرنة داخل الغرفة الخاصة بخط مياه الشرب قطر 315 مللي بطريق السماد.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وأشارت الشركة إلى أن سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.