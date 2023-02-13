فادية عبد الغني توجه رسالة لزملائها وجمهورها بعد تحسن حالتها الصحية

حرصت الفنانة فادية عبد الغني، على توجيه الشكر إلى الجمهور، بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها وأسفرت عن دخولها للمستشفى، حيث أصيبت بنزلة برد شديد وأنفلونزا.

دعمكم كان بمثابة باقة زهور مُقدمة لي في عيد الحب

وكتبت فادية عبد الغني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «أصدقائي الأعزاء من صفحات التواصل الاجتماعي زملائي من أهل الفن الكرام وأعضاء النقابة المحترمين.. أود أن أقدم لكم أسمي معاني الشكر والتقدير والاحترام لشخصكم الكريم لقلقكم عليّا ودعواتكم لي فيما كنت أمر به من وعكة صحية، ووجدتني أفيق من وعكتي على مظاهرة حب جميلة كانت بمثابة باقة زهور مقدمة لي منكم في عيد الحب».

اجتزت الوعكة بفضل من الله

وأضافت فادية عبد الغني: «أود أن اطمئنكم فلقد اجتزت الوعكة بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل دعواتكم الصادرة من قلوبكم العامرة بالحب.. شكرًا جزيلًا لكم حفظكم الله ورعاكم وكل عام وأنتم بخير موفوري الصحة».

وكانت فادية عبد الغني، قد كشفت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن دخولها المستشفى بعد تعرضها لنزلة برد شديد، إلا أنها عادت لمنزلها مساء أمس الأحد، بعد تحسن حالتها الصحية.