 مدرس طب نفسي بالأزهر: التغيرات الاجتماعية تؤثر سلبًا على كبار السن

قالت الدكتورة صفاء حمودة، مدرس الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الاكتئاب من أشهر الأمراض النفسية التي تصيب كبار السن، بسبب تغير طبيعة الحياة التي اعتادوا عليها وخاصة التوقف عن العمل والجلوس بالمنزل أو فقدان شريك الحياة أو أحد من المقربين، مشيرة إلى أن التغيرات الاجتماعية تؤثر على كبار السن بالسلب، لذلك يجب التعامل معهم باهتمام أكبر، إذ أن طرق التعامل معهم ستختلف وفقًا للشخص نفسه وروتين حياته.

أساليب معالجة الاكتئاب لكبار السن

وأضافت «حمودة»، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أية جمال الدين على فضائية «DMC»، أن الاكتئاب يصيب كل المراحل العمرية المختلفة ولكن يزداد بين فئة كبار السن، موضحة أن التغيرات الاجتماعية من زواج أبنائهم، أو فقدان شريك العمر وغيرها لها تأثيرا سلبيا على الحالة النفسية والصحية لهذه الفئة، مؤكدة أهمية انتظام كبار السن في ممارسة أعمالهم اليومية سواء عمل خاص أو ممارسة الرياضة أو الحرص على مقابلة الأصدقاء.

أعراض الاكتئاب لدى كبار السن

وأوضحت مدرس الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن أبرز أعراض الاكتئاب لدى كبار السن تتمثل في اضطرابات النوم وقلة النشاط اليومي، إلى جانب فقدان الشهية على عكس فئة صغار السن إذ يحدث لهم فقدان للشغف والسعي والاستمرار، ويأتي ذلك فضلًا عن الأعراض الأهم والأشهر وهي «أعراض النفس جسدية» والتي تعني ظهور الآم بدون أسباب.