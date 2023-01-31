دراسة: الاكتئاب قد يكون وسيلة للتكيف مع مشكلات الحياة

رغم الآثار الناتجة عن الاكتئاب، إلا أن دراسة حديثة منشورة في المجلة العلمية «PLOS ONE»، أثبت أن للاكتئاب بعض الفوائد، حيث يعد طريقة تكيفية للتعامل مع بعض مشاكل الحياة، مثل انهيار العلاقات والمرض.

يقول الدكتور بول أندروز، قائد الفريق البحث الذي أعد الدراسة: «لطالما كان يُنظر إلى الاكتئاب على أنه لا شيء سوى مشكلة، فنحن نتساءل عما إذا كان بالفعل تكيفًا طبيعيًا يستخدمه الدماغ لمعالجة بعض المشكلات».

وهناك الكثير من الأدلة على أن الاكتئاب يمكن أن يكون تكيفًا ضروريًا ومفيدًا للتعامل مع القضايا المعقدة التي تستعصي على الفهم، حيث كشفت الدراسة أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب يطورون بعض المزايا المدهشة في مهارات التفكير لديهم، مثل معالجة المعلومات بشكل أكثر عمقًا وأكثر دقة في تنفيذ المهام المعقدة وإصدار أحكام أفضل، بحسب وكالة سبوتنك.

تعامل مرضى الاكتئاب مع المشكلات

وطور الباحثون استبيانًا لقياس «الاجترار التحليلي»، وهي عملية عقلية وأحد أعراض الاكتئاب تحدث عندما يقلب الناس المشاكل محاولة للبحث عن حل، وتقترح فرضية الاجترار التحليلي أن الاكتئاب هو «تكيف تطور كاستجابة لمشاكل معقدة، وتتمثل وظيفته في تقليل اضطراب الاجترار والحفاظ على تحليل المشكلات المعقدة».

ويقوم مرضى الاكتئاب في هذه الحالة بفحص سبب المشكلة، ثم الأشياء التي تحتاج إلى حل، حيث تكون أعراض الاكتئاب، التي تتمثل في الخمول، وصعوبة النوم وضعف التركيز وعدم الاهتمام بالآخرين أو العالم الخارجي، طرقًا لتوفير الطاقة أثناء تركيز الشخص على المشكلة.

السوشيال ميديا من أسباب الاكتئاب

وقال الدكتور إبراهيم حمدي راشد، أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة المنصورة، في حوار مع الإعلامية رانيا البليدي ببرنامج «مصر كل يوم» على فضائية «مصر الزراعية»، إن وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولة عن إصابة مستخدميها لفترات طويلة بالعزلة، موضحًا أنها أصبحت أحد مسببات المرض النفسي بين الأطفال والمراهقين، مثل الاكتئاب والإدمان والفصام.