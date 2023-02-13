تنطلق الليلة مباراة ليفربول وإيفرتون، التي يحرص قطاع كبير من محبي كرة القدم العالمية في مصر، على مشاهدتها عبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون، لمتابعة النجم العالمي محمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون والمعلق

ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي، تواصل شبكة bien sport، وهي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون، نقل المباراة المهمة في الدوري الإنجليزي، حيث أسندت مهممة التعليق إلى رؤوف خليف، عبر ترددات القنوات المختلفة بالقمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، كما يلي.

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11054 و27500 أفقي.

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12254 رأسي، معدل الترميز 27500.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يستقبل ملعب ليفربول، فريق إيفرتون، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، و11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة الليلة

أرسنال - 51 نقطة

مانشستر سيتي - 45 نقطة

مانشستر يونايتد - 43 نقطة

نيوكاسل - 41 نقطة

توتنهام - 39 نقطة

برايتون - 35 نقطة

فولهام - 35 نقطة

برينتفورد - 34 نقطة

تشيلسي - 31 نقطة

ليفربول - 29 نقطة

أستون فيلا - 28 نقطة

كريستال بالاس - 25 نقطة

ليستر سيتي - 24 نقطة

نوتنجهام فورست - 24 نقطة

ولفرهامبتون - 23 نقطة

وست هام - 20 نقطة

ليدز يونايتد - 19 نقطة

إيفرتون - 18 نقطة

بورنموث - 18 نقطة

ساوثهامبتون - 15 نقطة