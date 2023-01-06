«باسم» من دار أيتام لحصد بطولة الجمهورية في تنس الطاولة.. تحدى إعاقته

حياته في بدايتها كانت مؤلمة ولكن إرادته تغلبت على كل الصعاب، ونجح في أن يصبح بطلا رياضيا في لعبة تنس الطاولة على مستوى الجمهورية، فلم توقفه إعاقته الذهنية ولا إقامته في دار أيتام منذ نعومة أظافره وقرر ترك تلك الصعاب باحثا عن أمل جديد في مجال الرياضة فأصبح اليوم بطل محافظة المنوفية في تنس الطاولة وأخيرا حصل على بطولة الجمهورية.

باسم: سعيد بتحقيق بطولات رياضية

«سعيد بتحقيقي بطولة الجمهورية في تنس الطاولة، وبشكر كل الناس اللي ساعدوني».. بهذه الكلمات بدأ الشاب باسم سعيد بطل تنس الطاولة حديثه للوطن، مؤكداً أن هذه البطولة أسعد بطولاته التي حققها على المستوى الرياضي، موضحا أنه يطمح في تحقيق المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.

مدرب باسم: شارك في عدد من البطولات

من جانبه، قال أشرف أبو رية مدرب باسم سعيد، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة لتنس الطاولة إنه عاش وتربى داخل ملجأ للأيتام الذين يعانون من الإعاقات الذهنية، وإنه بدأ في تدريب تنس الطاولة منذ أكثر من أربع سنوات على فترات متقطعة، وشارك في العديد من المسابقات.

وأضاف أبو رية في تصريحات لـ«الوطن»، أن باسم شارك في العديد من البطولات وحصل على مراكز متقدمة، حيث حصل على المركز الثالث وحقق برونزية تنس الطاولة على مستوى الجمهورية، كما شارك في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة لذوي الهمم، وحصد المركز الأول وحصل على الميدالية الذهبية، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من المسابقات على مستوى محافظة المنوفية.

وأكد أبو رية على دور الملجأ تجاه باسم، الأمر الذي جعل لديه هدف وعمل جاهدًا لأجله وحقق بطولة الجمهورية هذا العام وهو في سن الـ18 عاما، بالإضافة إلى اجتهاده في حفظ القرآن الكريم، وموهبته في الرسم.