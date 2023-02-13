حددت المؤسسة القومية لتيسير الحج، شروط قبول مستندات مشرفي حج الجمعيات الأهلية، بموسم الحج 1444، والتي بدأ التقديم لها منذ بداية شهر فبراير الجاري وتحديدا 5 فبراير 2023، مؤكدة غلق باب التقديم يوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023.

شروط اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية بموسم الحج 1444

وأوضحت المؤسسة القومية للحج عبر الموقع الرسمي لها، شروط اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية بموسم الحج 1444، كما يلي.

- أن يتمتع المتقدم للإشراف على حج 1444، بالخبرة في أداء فريضة الحج سواء الخبرة الإشرافية السابقة في مرافقة الحجاج أو سابقة أداء المناسك.

- ألا يزيد سن المرشح صاحب الخبرة الإشرافية السابقة عن 55 عامًا، ويحسب السن في 10 شوال الموافق 30 أبريل 2023.

- يشترط أن يكون عضو مجلس إدارة أو عضو عامل بإحدى الجمعيات المقيدة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات الأهلية.

- يشترط في العضو العامل أن يكون مر على عضويته بالجمعية سنتين على الأقل على أن يحسب التاريخ فى 1 يناير 2023.

- حجم مصروفات الجمعية «النقدية» وفقا لآخر ميزانية معتمدة من الجمعية العمومية لا يقل عن 100 ألف جنيه مصري.

- يصدر الترشيح للإشراف بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة الجمعية، والتي ليس لها الحق في ترشيح أكثر من عضو واحد.

- على مديرية التضامن التأكد من تسجيل العضو المرشح بسجلات الجمعية لبيان صحة عضويته، وأن تكون الجمعية مستوفاة للشروط.

- يكون من بين أغراض الجمعية تيسير الحج والعمرة.

- يشترط عدم توقيع جزاءات على الجمعية لمخالفات قانونية أو مالية تثبت بحقها ما لم يتم تلافيها.

3 شروط لقبول مستندات مشرفي حج الجمعيات الأهلية بموسم الحج 1444

وأوضحت المؤسسة القومية لتيسير الحج شروط قبول مستندات مشرفي حج الجمعيات الأهلية بموسم الحج 1444 كما يلي.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ.

- لا يزيد السن عن 50 عاما ويحسب السن في 10 شوال الموافق 30-4-2023.

- يكون من ضمن حجاج بعثة حج الجمعيات الأهلية في آخر 5 سنوات حج نظمتها المؤسسة القومية لتيسير الحج للسنوات «2016، 2017، 2018، 2019، 2022».