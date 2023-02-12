آخر موعد للتقدم للإشراف في حج الجمعيات والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن غلق باب التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية 2023، سيكون يوم الخميس المقبل 16 فبراير، لافتة إلى أنه تم اتاحة التقديم منذ يوم الأحد 5 فبراير على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج، حيث يتم اختيار مشرف لكل 45 حاجا، ويخصص 20% للمشرفين الجدد، و80% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات.

طرق التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2023

وأشارت التضامن في تقرير لها إلى أنه على المتقدمين للإشراف الدخول على هذا الرابط www.hijjfoundation.com، والتقديم وفقا للطريقة الآتية:

- تقدم طلبات الإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2023 يدويا للمديرية التابع لها المرشح في الفترة الزمنية التي تم إعلانها بدءا من 5 فبراير2023 حتى الخميس القادم 2023، فيما عدا أيام الإجازات الرسمية .

- يقوم المتقدم بتقديم طلب الإشراف وفقا لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني www.hijjfoundation.com واستيفائه ثم اعتماده من قبل الإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية.

المستندات المطلوبة للإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2023

- يقدم المرشح المستندات اللازمة المتمثلة فيما يلى :

- بطاقة الرقم القومي.

- يقدم المرشح صورة المؤهل الدراسي.

- شهادة طبية تفيد اللياقة الصحية للمرشح، على أن تصدر من المستشفيات الحكومية وكذلك الجامعية .

- يقدم صحيفة الحالة الجنائية .

- تقديم ما يفيد على سابقة الحج أو الإشراف على حج الجمعيات .

- تقديم المستند الذى يدل على سداد ثلاثمائة جنيه «300 جنيه» على أن يخصص للصرف على إجراءات تنظيم الاختبارات التحريرية والشفوية بحساب المؤسسة ببنك مصر رقم 122/199/11.

- محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو.

- تقديم صورتين شخصيتين.

- تقديم صورة لائحة النظام الأساسي للجمعية.

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن يصدر قرار من مدير المديرية لتشكيل لجنة تقوم باستلام وفرز طلبات الإشراف، والتأكد من استيفاء المرشح للبيانات والتأكد أيضا من المستندات المطلوبة وفتح سجل يقيد به أسماء المشرفين المتقدمين.